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02 июля, 07:30

Спорт

Россиянка Мирра Андреева обыграла египтянку Маяр Шериф в 1-м круге Уимблдона

Россиянка Мирра Андреева обыграла египтянку Маяр Шериф в 1-м круге Уимблдона

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Российская теннисистка Мирра Андреева стартовала на Уимблдоне с победы. В первом круге она обыграла египтянку Маяр Шериф со счетом 6:3, 6:3. Следующей соперницей Андреевой станет итальянка Лючия Бронцетти. Чтобы дойти до финала, россиянке нужно одержать победу над пятью претендентками на главный приз.

Тем временем футболист Антон Заболотный официально перешел в московский "Спартак". Красно-белые объявили о заключении контракта с 34-летним нападающим сроком на один год. Заболотный будет выступать под 91-м номером. Футболист уже обратился к болельщикам, пригласив их на первый домашний матч в составе команды с "Крыльями Советов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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