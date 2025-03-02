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02 марта, 23:30

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Гран-при Москвы по ледовому картингу прошло на ВДНХ

Гран-при Москвы по ледовому картингу прошло на ВДНХ

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Несколько десятков гонщиков собрались на ВДНХ, чтобы побороться за Гран-при Москвы по ледовому картингу. Соревнования проходят уже не первый раз, но даже опытные пилоты говорят, что езда по льду требует особых навыков. Гоночную технику основательно подготовили для суровых ледовых условий.

По словам участников гонок, лед требует более грамотного подхода к управлению картом. Важно не касаться соперника, а за каждую сбитую ограничительную бочку полагается штраф.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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