Карпов заявил, что никто не сможет занять место Спасского в истории шахмат

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский является целой эпохой в истории шахмат, и вряд ли кому-либо удастся занять его место. Об этом сообщил ученик Спасского и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Он рассказал, что для него кумирами в шахматах всегда были кубинец Хосе Капабланка и Спасский. По словам Карпова, когда ему удалось обыграть Спасского, это стало для него огромнейшей победой и надломом над собой.

"Вообще Борис Спасский – это целая эпоха в шахматах. Конечно, он больше прославился как тот человек, который отдал звание чемпиона мира американцу Роберту Фишеру. Но он имел шансы выиграть тот матч", – заявил Карпов РИА Новости.

Он добавил, что Спасский являлся уникальным человеком и шахматистом с колоссальными тактическими и стратегическими способностями.

О смерти Бориса Спасского стало известно 27 февраля. Шахматист умер на 89-м году жизни. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал это большой утратой для страны.

Спасский дважды становился чемпионом СССР по шахматам (в 1961 и 1973 годах). В 1969 году в Москве он завоевал титул чемпиона мира, обыграв шахматиста Тиграна Петросяна.