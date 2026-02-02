Бесплатные тренировки по футболу можно посетить в спорткомплексе на улице Синявинской

Бесплатные тренировки по футболку в рамках проекта "Мой спортивный район" можно посетить 2 февраля в спортивном комплексе образовательного учреждения по адресу улицу Синявинская, дом 11а. Начало тренировок запланировано на 17:00 и 18:15.

Кроме того, в спортивном комплексе "Акватория Тушино" пройдет занятие по плаванию в 08:00. Также на ВДНХ состоится урок по зумбе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.