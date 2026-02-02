Форма поиска по сайту

Новости

02 февраля, 08:00

Спорт

Бесплатные тренировки по футболу можно посетить в спорткомплексе на улице Синявинской

В МОК заявили об отсутствии сроков возвращения россиян на Олимпиады

Собянин: в Москве обустроят 23 новые круглогодичные спортплощадки

Баскетболист Егор Демин установил два рекорда в НБА

"Москва – столица спорта": москвичи могут заняться спортивно-бальными танцами

Организаторы заплыва через Босфор отложили регистрацию после гибели Свечникова

Одна из первых круглогодичных спортивных площадок открылась в районе Марьино

Организаторы заплыва через Босфор отложили начало регистрации

"Москва – столица спорта": соревнования по фигурному катанию "Битва школ" прошли в столице

"Новости дня": 23 круглогодичные спортплощадки появятся в Москве в 2026 году

Бесплатные тренировки по футболку в рамках проекта "Мой спортивный район" можно посетить 2 февраля в спортивном комплексе образовательного учреждения по адресу улицу Синявинская, дом 11а. Начало тренировок запланировано на 17:00 и 18:15.

Кроме того, в спортивном комплексе "Акватория Тушино" пройдет занятие по плаванию в 08:00. Также на ВДНХ состоится урок по зумбе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

