Спортивные мероприятия будут проходить на площадках "Лета в Москве" еще неделю

Продолжается проект "Лето в Москве", у горожан остается неделя, чтобы принять участие в соревнованиях и спортивных играх на городских площадках. Для любителей шахмат у гостиницы "Метрополь" открыт "Шахматный сквер".

В парках столицы и на площадках "Московских сезонов" проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Также москвичи могут присоединиться к турниру "Герои шахматной доски". На занятиях проекта "Спортивные выходные" проходят тренировки под руководством профессиональных инструкторов.

