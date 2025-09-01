Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 12:00

Спорт

Спортивные мероприятия будут проходить на площадках "Лета в Москве" еще неделю

Спортивные мероприятия будут проходить на площадках "Лета в Москве" еще неделю

Центробанк выпустит монеты с изображением гербов московских футбольных клубов

Хоккейный клуб ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы

Хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы

В "Лужниках" создают уникальную архитектурно-художественную подсветку

Фестиваль для любителей активного отдыха начался в Строгинском затоне

Боксеры Цзю и Лебедев провели открытую тренировку в Москве

Волейболисты сборной России дважды обыграли команду Белоруссии в товарищеских матчах

Москвичам рассказали, в каких парках можно сдать нормативы ГТО

Боксеры Костя Цзю и Денис Лебедев провели открытую тренировку в Москве

Продолжается проект "Лето в Москве", у горожан остается неделя, чтобы принять участие в соревнованиях и спортивных играх на городских площадках. Для любителей шахмат у гостиницы "Метрополь" открыт "Шахматный сквер".

В парках столицы и на площадках "Московских сезонов" проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Также москвичи могут присоединиться к турниру "Герои шахматной доски". На занятиях проекта "Спортивные выходные" проходят тренировки под руководством профессиональных инструкторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика