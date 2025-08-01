В "Лужниках" открыт крупнейший в России экстрим-парк

Крупнейший в России экстрим-парк открылся в "Лужниках" на площадке фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего", который проходит в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Там москвичи и туристы могут посетить в том числе скалодром. Его куратор Анна Ракицкая отметила, что локация открыта даже для новичков. Им выдадут снаряжение и подскажут трассу легкого уровня, а также при необходимости подстрахуют на маршруте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.