01 августа, 07:00Спорт
Фестиваль "Ночь московского спорта" пройдет в столице 2 августа
Фестиваль "Ночь московского спорта" пройдет в столице 2 августа. Его проведут на 17 площадках в центре города.
В вечерней программе – спортивные активности, мастер-классы, показательные выступления, турниры и встречи с известными спортсменами. Все это будет сопровождаться музыкой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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