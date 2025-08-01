Фестиваль "Ночь московского спорта" пройдет в столице 2 августа. Его проведут на 17 площадках в центре города.

В вечерней программе – спортивные активности, мастер-классы, показательные выступления, турниры и встречи с известными спортсменами. Все это будет сопровождаться музыкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.