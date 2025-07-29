Несколько крупных спортивных событий пройдут в Москве в начале августа

Присоединиться к спортивным праздникам приглашают всех жителей столицы. Сразу несколько крупных событий пройдут в городе в начале августа.

В субботу, 2 августа, стартует "Кубок Мэра Москвы" по городошному спорту. Это русская народная игра, в которой необходимо разбить битой фигуру из деревянных цилиндров.

В этот же день в спортивном комплексе "Лазурный" пройдут соревнования по лыжероллерам и роликовым конькам, а в воскресенье, 3 августа, на стадионе "Москвич" можно будет выполнить нормативы ГТО.

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