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29 июля, 22:45

Спорт

Несколько крупных спортивных событий пройдут в Москве в начале августа

Несколько крупных спортивных событий пройдут в Москве в начале августа

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Присоединиться к спортивным праздникам приглашают всех жителей столицы. Сразу несколько крупных событий пройдут в городе в начале августа.

В субботу, 2 августа, стартует "Кубок Мэра Москвы" по городошному спорту. Это русская народная игра, в которой необходимо разбить битой фигуру из деревянных цилиндров.

В этот же день в спортивном комплексе "Лазурный" пройдут соревнования по лыжероллерам и роликовым конькам, а в воскресенье, 3 августа, на стадионе "Москвич" можно будет выполнить нормативы ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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