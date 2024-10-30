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30 октября, 16:15

Шоу-бизнес

Эксперт предположил, что Зверев мог выдумать конфликт с соседями

Эксперт предположил, что Зверев мог выдумать конфликт с соседями

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Российский шоумен и стилист Сергей Зверев пожаловался в социальных сетях на неудобства, которые причиняют ему соседи. Жильцы дома оставляли стилисту записки с просьбой вести себя тише во время домашних репетиций. Зверев, в свою очередь, тоже размещал в подъезде обращение к живущим над ним людям, чтобы они перестали ходить на каблуках, делать ремонт и греметь.

Директор PR-агентства Роман Масленников предположил, что Зверев мог сам выдумать конфликт, чтобы привлечь к себе внимание. Он отметил, что такой подход является непрофессиональным и "топорным".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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