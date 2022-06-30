С Пьером Нарциссом простились в столице

Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом завершилась в траурном зале Центральной клинической больницы 30 июня.

Гроб с телом артиста покрыли флагом Камеруна. Члены семьи, друзья и коллеги Нарцисса возложили к нему белые, розовые и красные розы. С траурными речами выступили телеведущая Яна Чурикова, участник группы "Корни" Александр Бердников, дочь певца Каролина-Кристель и его экс-супруга Валерия Калачева.