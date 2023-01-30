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Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy за пародию на вокал из своего хита

Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy за пародию на вокал из своего хита

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Очередной скандал из-за ремиксов произошел между представителем популярной музыки и рэпа. Британский певец Рик Эстли, чья популярность пришлась на 80-е годы XX века, подал в суд на американского рэпера Yung Gravy.

Эстли недоволен тем, что его голос из композиции Never Gonna Give You Up звучит на протяжении всей композиции рэпера. По мнению британца, это сговор исполнителя с продюсером, теперь он намерен не только запретить Yung Gravy исполнять композицию, но и собирается отсудить весь доход, полученный за нее американцем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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