Новости мира: рестлер Халк Хоган ушел из жизни из-за остановки сердца

Рестлер Халк Хоган ушел из жизни из-за остановки сердца. Ему был 71 год. Отмечается, что Халк тяжело болел. Порой в Сети даже появлялись слухи о его смерти. Однако супруга спортсмена опровергала данную информацию.

На фоне жары во Франции резко выросло количество возгораний электромобилей. По словам местных пожарных, электромобили сложно потушить. Согласно их подсчетам, чтобы ликвидировать возгорание такого рода, потребуется 60 тысяч литров воды. Таким образом, для тушения необходимо привлечь 20 пожарных машин.

Итальянская компания Eni и британская организация British Petroleum обвинили Азербайджан в продаже загрязненной нефти. Как пишет агентство Bloomberg, поставки шли по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Наличие загрязнений связывают с присутствием в некоторых партиях органических хлоридов.