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24 июня, 14:15

Шоу-бизнес

Рэперу Моргенштерну грозит уголовная статья

Рэперу Моргенштерну грозит уголовная статья

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Рэпер Моргенштерн, признанный в РФ иноагентом, может стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Там выяснили, что в течение года рэпера дважды привлекали к отвественности по административной статье о нарушении порядка иноагентской деятельности. Однако он продолжил свои незаконные действия. По итогам проверки правоохранители могут завести уголовное дело, по которому Алишеру Моргенштерну может грозить до двух лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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