Дочь Виктории Бони устроила истерику из-за места в эконом-классе самолета

13-летняя Анджелина, дочь телеведущей Виктории Бони, устроила скандал перед вылетом в Дубай. Подросток, который должен был лететь в гости к отцу, отказалась садиться в эконом-класс, заявив, что не рождена для таких условий, и потребовала билет в бизнес.

На аргументы матери о том, что на роскошь нужно заработать, девочка ответила криками и предложила доплатить из личных сбережений, полученных за фотосессию. В итоге Виктория Бони уступила и на свои средства приобрела дочери билет в бизнес-класс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.