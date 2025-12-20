Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 15:15

Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони устроила истерику из-за места в эконом-классе самолета

Дочь Виктории Бони устроила истерику из-за места в эконом-классе самолета

Певец Алексей Глызин успокоил скандалившую пассажирку в самолете

В мире шоу-бизнеса звезды используют специально обученных двойников

"Интервью": братья Сафроновы – об иллюзиях и риске

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Чекалиных на продление домашнего ареста

Надежда Кадышева собрала аншлаг на новогоднем концерте в Москве

"Московский патруль": бизнесмен отправлен под домашний арест за избиение модели Тартановой

Верховный суд признал Полину Лурье собственницей квартиры, купленной у Ларисы Долиной

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной за покупательницей

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной покупательнице

13-летняя Анджелина, дочь телеведущей Виктории Бони, устроила скандал перед вылетом в Дубай. Подросток, который должен был лететь в гости к отцу, отказалась садиться в эконом-класс, заявив, что не рождена для таких условий, и потребовала билет в бизнес.

На аргументы матери о том, что на роскошь нужно заработать, девочка ответила криками и предложила доплатить из личных сбережений, полученных за фотосессию. В итоге Виктория Бони уступила и на свои средства приобрела дочери билет в бизнес-класс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоНаталия Шкода

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика