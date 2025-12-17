17 декабря, 22:45Безопасность
Мошенники начали использовать ИИ для создания фейковых двойников звезд
Фанаты по всему миру теряют миллиарды долларов, становясь жертвами мошенников, которые используют искусственный интеллект. Злоумышленники создают идеальных фейковых двойников звезд, которых невозможно отличить от настоящих, и предлагают купить билеты, мерч или участие в розыгрышах.
Только с начала этого года поклонников Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер обманули более чем на 5 миллиардов долларов. Мошенники также захватывают аккаунты известных артистов, как зарубежных, так и российских, для продвижения криптовалютных схем и фальшивых розыгрышей.
