Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 22:45

Безопасность

Мошенники начали использовать ИИ для создания фейковых двойников звезд

Мошенники начали использовать ИИ для создания фейковых двойников звезд

В Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10–20 лет

"Московский патруль": спецназ Росгвардии провел учения по штурму здания в Солнечногорске

С миграционного учета за отсутствие геоданных в "Амине" сняты 139 тыс человек

Новости Москвы: сервисы каршеринга предупредили о пике спроса на новогодних каникулах

Мошенники стали рассылать вредоносные программы для удаленного управления гаджетами

В ЦБ рассказали о новом способе снятия блокировки с банковских карт

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники начали использовать новую схему после блокировки Roblox в России

Мошенники стали рассылать предложения о путевках с сайтов-двойников туроператоров

Фанаты по всему миру теряют миллиарды долларов, становясь жертвами мошенников, которые используют искусственный интеллект. Злоумышленники создают идеальных фейковых двойников звезд, которых невозможно отличить от настоящих, и предлагают купить билеты, мерч или участие в розыгрышах.

Только с начала этого года поклонников Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер обманули более чем на 5 миллиардов долларов. Мошенники также захватывают аккаунты известных артистов, как зарубежных, так и российских, для продвижения криптовалютных схем и фальшивых розыгрышей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Ефимцева

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика