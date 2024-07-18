Налоговая разблокировала банковские счета актера Павла Прилучного

Согласно открытым данным, налоговая заморозила счета Павла Прилучного в трех банках из-за того, что он не подал вовремя налоговую декларацию. Однако впоследствии актер добился снятия ограничений.

Кроме того, в СМИ появилась версия о том, что счета актера были заблокированы в связи с тем, что он выплачивает слишком маленькие алименты. На это жаловалась экс-супруга актера Агата Муцениеце. Позднее она добилась увеличения размера выплат, о чем торжественно сообщила своим подписчикам.

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