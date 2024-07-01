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01 июля, 16:45

Шоу-бизнес

Промоутер высказался о вероятности концерта рэпера Канье Уэста в Москве

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Концертный промоутер, президент концертного агентства TCI и генеральный продюсер театра "Одеон" Эдуард Ратников заявил, что попытался связаться с представителями Канье Уэста, однако на связь никто не вышел.

Он отметил эксцентричный характер артиста и заявил, что организация его концерта должна быть кем-то гарантирована, так как срыв шоу может повлечь большие невозвратные убытки. Если договоренности будут достигнуты, то могут возникнуть сложности юридического характера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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