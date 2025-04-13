Фанаты группы "Кино" защищают стену Виктора Цоя от творчества поклонников Паши Техника

В Москве фанаты группы "Кино" закрашивают провокационные граффити поклонников рэпера Паши Техника на Арбате. Поклонники рэпера решили увековечить память кумира на знаменитой стене, посвященной музыканту Виктору Цою. Фанаты рока решили восстановить справедливость.

Договорятся ли фанаты между собой? Как сейчас выглядит стена? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



