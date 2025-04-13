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13 апреля, 16:15

Шоу-бизнес

Фанаты группы "Кино" защищают стену Виктора Цоя от творчества поклонников Паши Техника

Фанаты группы "Кино" защищают стену Виктора Цоя от творчества поклонников Паши Техника

Фанаты Виктора Цоя закрасили граффити поклонников Паши Техника на Арбате

Изображение Цоя снова появилось на стене памяти после того, как ее осквернили

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Фанаты рэпера Паши Техника осквернили стену памяти Цоя в центре Москвы

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Храм в Лефортове не смог вместить всех желающих проститься с рэпером Пашей Техником

В Москве фанаты группы "Кино" закрашивают провокационные граффити поклонников рэпера Паши Техника на Арбате. Поклонники рэпера решили увековечить память кумира на знаменитой стене, посвященной музыканту Виктору Цою. Фанаты рока решили восстановить справедливость.

Договорятся ли фанаты между собой? Как сейчас выглядит стена? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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