Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 10:00

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака

Концерт рэпера "Нигатива" состоялся на площадке МТС Live Холл

В Москве состоялся концерт рэпера "Нигатива"

Телеведущий Родригез подал в суд, чтобы снизить сумму алиментов

"Интервью": Анжела Полежаева – о разводе и семье

В Сети стали активно обсуждать новость о разводе Оксаны Самойловой и Джигана

Видео выступления тромбониста на концерте Маликова стали набирать тысячи просмотров

Блогер Митрошина накопила миллионную задолженность по налоговым платежам

Видео с тромбонистом Даниилом Ливенцовым стало вирусным в интернете

Слухи о концерте Канье Уэста в Москве не подтвердились

Блогерша Оксана Самойлова официально подала на развод с рэпером Джиганом после 13 лет совместной жизни. Заявление о расторжении брака было подано 6 октября в столичный суд, госпошлина оплачена, однако дата первого заседания пока не назначена.

Супругам предстоит сложный процесс раздела имущества, включающего элитную недвижимость в Подмосковье и Дубае общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей, а также решение вопроса о месте проживания их четверых детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоДарья КрамароваАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика