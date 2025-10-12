Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 13 лет брака

Блогерша Оксана Самойлова официально подала на развод с рэпером Джиганом после 13 лет совместной жизни. Заявление о расторжении брака было подано 6 октября в столичный суд, госпошлина оплачена, однако дата первого заседания пока не назначена.

Супругам предстоит сложный процесс раздела имущества, включающего элитную недвижимость в Подмосковье и Дубае общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей, а также решение вопроса о месте проживания их четверых детей.

