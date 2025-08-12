Форма поиска по сайту

12 августа, 16:30

Тимати заявил, что работает над повышением демографии в стране

Российский рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.), у которого недавно родился третий ребенок, шутливо заявил, что работает над повышением демографии в России.

Также на своей странице в соцсети он поинтересовался, какие льготы ему полагаются. Пост вызвал большое обсуждение в социальных сетях, но директор рэпера подтвердил, что Тимати просто пошутил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

