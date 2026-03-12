Форма поиска по сайту

12 марта, 14:00

Шоу-бизнес

Блогера Лерчек готовят к экстренной госпитализации

Блогера Лерчек готовят к экстренной госпитализации

"Интервью": Сергей Городничий – о секретах успеха сериала "Ландыши"

Гости концерта Пелагеи и Петра Дранги в Москве попросили вернуть деньги за билеты

Врачи диагностировали рак у блогера Лерчек

Андрей Губин назвал позором выступления Сергея Жукова на концертах

Шнуров в новом клипе призвал россиян стать плейбоями за 180 дней

"Откройте, Давид": Валентина Мазунина

Суд отправил под стражу бывшего продюсера Олега Газманова по делу о мошенничестве

Актер Джим Керри опроверг слухи о своем двойнике на церемонии "Сезар"

Судебный спор возник вокруг имущества певицы Седоковой и баскетболиста Тиммы

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, готовят к экстренной госпитализации. Такое решение приняли на врачебном консилиуме в государственном онкологическом центре.

Юрист Екатерина Гордон, которая изначально представляла интересы Чекалиных (Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина), навестила блогера. Гордон заявила, что Лерчек не имела отношения к деньгам в Объединенных Арабских Эмиратах и не была выгодоприобретателем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

