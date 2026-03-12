Блогера Лерчек готовят к экстренной госпитализации

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, готовят к экстренной госпитализации. Такое решение приняли на врачебном консилиуме в государственном онкологическом центре.

Юрист Екатерина Гордон, которая изначально представляла интересы Чекалиных (Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина), навестила блогера. Гордон заявила, что Лерчек не имела отношения к деньгам в Объединенных Арабских Эмиратах и не была выгодоприобретателем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.