Певица Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе. Выступление артистки состоялось 1 марта, на концерт пришли более 1,5 тысячи поклонников.

Позже в соцсетях поклонники пожаловались на некачественное выступление певицы, а также на якобы хамство с ее стороны в общении со зрителями. Сама артистка объяснила свое состояние плохим самочувствием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.