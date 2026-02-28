Личную историю певицы Розы Зергерли могут узнать зрители в программе "Откройте, Давид"

Новый выпуск программы "Откройте, Давид" посвящен азербайджанской певице Розе Зергерли. Съемки прошли в Баку, где съемочная группа провела с артисткой несколько дней и записала откровенное интервью о музыке, творческом пути и личной миссии.

Певица рассказала о том, через что ей пришлось пройти, чтобы стать лидером мировых чартов. В программе зрители увидят не только сценический образ, но и личную историю исполнительницы, чья жизнь посвящена только одному – служению искусству.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".