28 февраля, 22:00Шоу-бизнес
Личную историю певицы Розы Зергерли могут узнать зрители в программе "Откройте, Давид"
Новый выпуск программы "Откройте, Давид" посвящен азербайджанской певице Розе Зергерли. Съемки прошли в Баку, где съемочная группа провела с артисткой несколько дней и записала откровенное интервью о музыке, творческом пути и личной миссии.
Певица рассказала о том, через что ей пришлось пройти, чтобы стать лидером мировых чартов. В программе зрители увидят не только сценический образ, но и личную историю исполнительницы, чья жизнь посвящена только одному – служению искусству.
Подробнее – в программе "Откройте, Давид".