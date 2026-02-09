09 февраля, 14:45Шоу-бизнес
Заседание по делу Лерчек и ее бывшего супруга перенесли на 16 марта
Гагаринский суд Москвы перенес заседание по делу блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема на 16 марта. Решение принято из-за плохого самочувствия Лерчек.
По словам адвокатов, блогеру вызвали скорую помощь. На фоне четвертой беременности у нее начались сильные боли и онемение ноги. Врачи рекомендовали ей соблюдать постельный режим, поэтому она не смогла присутствовать в суде.
