Заседание по делу Лерчек и ее бывшего супруга перенесли на 16 марта

Гагаринский суд Москвы перенес заседание по делу блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема на 16 марта. Решение принято из-за плохого самочувствия Лерчек.

По словам адвокатов, блогеру вызвали скорую помощь. На фоне четвертой беременности у нее начались сильные боли и онемение ноги. Врачи рекомендовали ей соблюдать постельный режим, поэтому она не смогла присутствовать в суде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.