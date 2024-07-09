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09 июля, 00:00

Шоу-бизнес

Актер Прилучный хочет отсудить детей у бывшей жены

Актер Прилучный хочет отсудить детей у бывшей жены

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Актер Павел Прилучный хочет отсудить детей у своей экс-супруги Агаты Муцениеце после того, как она выиграла дело об увеличении алиментов. Актриса была недовольна тем, что Прилучный выделяет на алименты только 100 тысяч рублей, и суд удовлетворил ее иск.

Однако сам актер также подал ходатайство по признанию недействительным решения суда, так как считает, что новая сумма необосновано большая. Он также хочет, чтобы дети жили с ним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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