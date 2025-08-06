Форма поиска по сайту

06 августа, 17:15

Шоу-бизнес

Ведущие телеканала Москва 24 подхватили танцевальный флешмоб по мотивам концерта Булановой

Ведущие телеканала Москва 24 подхватили танцевальный флешмоб по мотивам концерта Булановой

Во флешмобе по мотивам концерта Булановой приняли участие ведущие телеканала Москва 24

Танцор Булановой рассказал, как отреагировал на популярность после видео со своим участием

Танцор Булановой оценил свою популярность после ролика с концерта

Видео с подтанцовкой певицы Татьяны Булановой завирусилось в Сети

Видео выступления команды Татьяны Булановой разлетелось по Сети

Видео с выступления команды Татьяны Булановой разлетелось в Сети

Гастрольный тур Джастина Тимберлейка стал для поклонников разочарованием

Рэпер Tyga дал второй за 3 месяца концерт в России

Юлия Пересильд провела фотосессию с коровами в Свердловской области

Ведущие телеканала Москва 24 подхватили танцевальный флешмоб по мотивам концерта певицы Татьяны Булановой. Речь идет об ее выступлении в "Лужниках".

Пользователи соцсетей обратили внимание на необычную хореографию подтанцовки исполнительницы и в рамках флешмоба стали предлагать свои варианты исполнения танца, выкладывая ролики в интернет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнесвидеоМаксим Шаманин

