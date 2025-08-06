Ведущие телеканала Москва 24 подхватили танцевальный флешмоб по мотивам концерта Булановой

Ведущие телеканала Москва 24 подхватили танцевальный флешмоб по мотивам концерта певицы Татьяны Булановой. Речь идет об ее выступлении в "Лужниках".

Пользователи соцсетей обратили внимание на необычную хореографию подтанцовки исполнительницы и в рамках флешмоба стали предлагать свои варианты исполнения танца, выкладывая ролики в интернет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.