Стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала налоговой 1,5 млн рублей

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала налоговой около 1,5 миллиона рублей. Кроме того, за ней числятся неоплаченные штрафы за проезд по платным дорогам. При этом несколько лет назад гонщицу пожизненно лишили водительских прав.

Багдасарян неоднократно становилась участницей ДТП и нарушала правила дорожного движения. По данным СМИ, она и ее родственники взяли кредит под залог квартиры, но вовремя не расплатились. В следующем году жилье могут потребовать передать соответствующие службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.