Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме пройдет 11 апреля

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме пройдет в Великую субботу, 11 апреля. Храм, где каждый год проходит церемония, уже утром 9 апреля откроют для прихожан.

До этого он был закрыт израильской полицией из-за обстрелов города. Были опасения, что служба может вовсе не состоятся. Это стало бы беспрецедентным событием в истории христианства.

