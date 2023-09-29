Новости регионов: оранжевый уровень авиационной опасности объявили на Камчатке и Курилах

Оранжевый уровень авиационной опасности объявили на Камчатке и Курилах из-за возросшей активности вулканов Шивелуч и Эбеко. Они выбрасывают облака пепла на высоту более 10 километров. Это может сбить воздушное судно с курса. Последнее извержение Шивелуча случилось в середине апреля. Тогда окрестности покрыло 20-сантиметровым слоем пепла. Ущерб составил 370 миллионов рублей.

Свидетелями загадочного явления стали жители сахалинского Углегорска. Ночное небо внезапно расчертили всполохи огня. Люди, снимавшие происходящее на видео, предположили, что это были осколки метеорита. Но многие специалисты эту версию исключают. Что это было на самом деле пока непонятно.

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