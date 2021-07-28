Чечня стала первым регионом РФ, где от COVID-19 привились 60% взрослого населения

Чечня стала первым регионом, где от коронавируса уже привито 60% населения. На 27 июля в республике вакцинировались 563 264 человека

Однако останавливаться на достигнутом в республике не планируют. Рамзан Кадыров заявил о необходимости вакцинировать абсолютно все взрослое население.

Вместе с тем ужесточились и меры контроля. Так, по словам местных жителей, в Грозный уже не пускают водителей без справки о вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.