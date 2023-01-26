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Шахтеры рассказали об фигуре ангела, найденной на угольном месторождении в Якутии

Шахтеры рассказали об фигуре ангела, найденной на угольном месторождении в Якутии

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Шахтеры Эльгинского угольного месторождения заявили о загадочной находке, которую сделали во время вахты на севере. На глубине более 300 метров им якобы удалось откопать древний артефакт – фигуру с крыльями из камня. Рабочие поспешили поделиться сенсацией и записали эмоциональное видео.

В ролике новоявленные археологи рассказали историю с невероятными подробностями. На самом деле вахтовики разыграли людей: статуя долгое время стояла без дела в поселке вахтовиков и однажды вдохновила кого-то из рабочих на розыгрыш.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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