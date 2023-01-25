Обращение Зеленского появилось в телеэфире российских регионов

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В российских регионах рассказали, как обращение украинского лидера Владимира Зеленского могло появиться в телеэфире. Власти Белгородской области объяснили, что это была несанкционированная замена телесигнала.

"25 января произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса, действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, трансляция телесигнала пошла в штатном режиме", – рассказали РБК в правительстве региона.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил в своем телеграм-канале, что в самом начале вооруженного конфликта украинские службы завладели программным кодом. По его словам, в этом им помогли американцы. Большинство российских телеканалов, в свою очередь, перешли на защищенное обеспечение. Однако не все успели это сделать, добавил он.

Крючков подчеркнул, что в Крыму примут меры, чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов. Власти сделают все, чтобы защитить интернет-вещание.

Кроме того, в Крыму намерены провести проверку после данного инцидента. Министр внутренней политики, информации и связи республики Владимир Трегуб сообщил в беседе с радио "Говорит Москва", что спецслужбы должны дать соответствующую реакцию.

Ранее Владимир Путин заявил, что жители России достаточно устойчивы к ложной информации. Таким мнением президент поделился во время встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который рассказал о дезинформации в украинских СМИ. Он привел некоторые примеры информационной войны, которую ведет Украина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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