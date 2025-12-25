Форма поиска по сайту

25 декабря, 07:00

Новости регионов: температура воздуха опустилась до минус 56 градусов в Якутии

Новости регионов: пожар вспыхнул на судне в затоне у Нижнего Новгорода

Масштабная перепись северных оленей началась в Ханты-Мансийском автономном округе

В Башкирии снег лавиной обрушился с крыши пятиэтажного жилого дома

В Ижевске ребенок разбил голову о торчащий шуруп в детской комнате кафе

Новости регионов: житель Удмуртии запустил фейерверк на 100 залпов в квартире

Новости регионов: школьный автобус попал в ДТП в Удмуртии

Школьный автобус попал в аварию в Удмуртии

Новости регионов: мужчина в Рыбинске ударил женщину в живот в магазине

В Якутии зафиксирован новый метеорекорд: температура воздуха опустилась до минус 56 градусов. Это самый низкий показатель на планете. Жители поселка Тикси делятся в Сети кадрами последствий мощной пурги.

Власти отменили занятия в школах и закрыли детские сады. Входные двери домов завалило снегом, жители фактически не могут выйти из подъездов. По данным синоптиков, температура в регионе может опуститься до минус 60 градусов.

регионыпогодавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

