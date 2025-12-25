Новости регионов: температура воздуха опустилась до минус 56 градусов в Якутии

В Якутии зафиксирован новый метеорекорд: температура воздуха опустилась до минус 56 градусов. Это самый низкий показатель на планете. Жители поселка Тикси делятся в Сети кадрами последствий мощной пурги.

Власти отменили занятия в школах и закрыли детские сады. Входные двери домов завалило снегом, жители фактически не могут выйти из подъездов. По данным синоптиков, температура в регионе может опуститься до минус 60 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.