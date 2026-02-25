Лыжника выгнали с курорта на Красной Поляне после обучения дочери катанию

Москвичей, планирующих отдых на Красной Поляне, предупреждают о возможных конфликтах с лыжным патрулем. В Сети появилось видео с лыжником, которого, по его словам, выгнали с курорта за то, что он учил кататься свою пятилетнюю дочь. Мужчине заблокировали ски-пасс, и семья была вынуждена покинуть склон.

В пресс-службе курорта "Газпром. Поляна" объяснили, что на территории действуют правила, запрещающие коммерческое обучение катанию без аккредитации и лицензии. Блокировка ски-пасса была произведена ранее за зафиксированное нарушение правил и не связана с катанием гостя с собственным ребенком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.