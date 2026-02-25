Форма поиска по сайту

25 февраля, 23:00

Регионы

Лыжника выгнали с курорта на Красной Поляне после обучения дочери катанию

Сеть "Додо Пицца" не будет пускать животных на кухню в своих заведениях

Основатель "Додо Пиццы" заявил, что не все заведения сети могут стать дог-френдли

Заведения сети "Додо Пицца" станут дог-френдли после инцидента с собакой в Челябинске

Основатель "Додо Пиццы" призвал не травить управляющую из-за ситуации с собакой

Руководство "Додо Пиццы" сообщило, что возьмет расходы на содержание собаки Додобони

В Нижнем Новгороде могут создать реестр "растений-иноагентов"

В Хабаровском крае без отопления остались более 200 объектов из-за снегопада

Новости регионов: 20-метровый фонтан образовался из-за прорыва трубы во Владивостоке

Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае

Москвичей, планирующих отдых на Красной Поляне, предупреждают о возможных конфликтах с лыжным патрулем. В Сети появилось видео с лыжником, которого, по его словам, выгнали с курорта за то, что он учил кататься свою пятилетнюю дочь. Мужчине заблокировали ски-пасс, и семья была вынуждена покинуть склон.

В пресс-службе курорта "Газпром. Поляна" объяснили, что на территории действуют правила, запрещающие коммерческое обучение катанию без аккредитации и лицензии. Блокировка ски-пасса была произведена ранее за зафиксированное нарушение правил и не связана с катанием гостя с собственным ребенком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

регионывидеоЕкатерина ЕфимцеваЕлена Любимова

закрыть

