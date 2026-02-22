Победитель фестиваля любительской рыбалки "Сахалинский лед" выиграл 1 млн рублей

Миллион рублей выиграл победитель фестиваля любительской рыбалки "Сахалинский лед". Мужчина набрал больше всех очков в "Рыбацком биатлоне".

Традиционные соревнования прошли на реке Найба. В них приняли участие более 280 команд из разных регионов. Сначала команды ловили навагу, а затем 50 лучших участников соревновались в индивидуальном "Рыбацком биатлоне".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

