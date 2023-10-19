Новости регионов: вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 11 км на Камчатке

Вулкан Безымянный засыпает Камчатку пеплом. Жителям ближайших населенных пунктов рекомендовали закрыть окна, а также по возможности не выходить на улицу и пользоваться респираторами. Специалисты в данный момент наблюдают за одним из самых активных вулканов на планете. По данным ученых, его активность нарастает. Безымянный уже выбросил столб пепла на 11 километров в высоту.

Хрустальные сады появились в Якутии. Кадрами поделились жители Алдана. Ледяные цветы образовались на реке благодаря уникальному стечению метеоусловий. Обычно такое явление возникает при большой разнице температуры воздуха и воды.

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