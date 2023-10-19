Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 07:45

Новости

Новости регионов: вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 11 км на Камчатке

Новости регионов: вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 11 км на Камчатке

Утеплительный материал загорелся на "УГМК-Арена" в Екатеринбурге

Красный код авиационной опасности присвоили вулкану Безымянный на Камчатке

Мощный снегопад прошел в Нижнем Новгороде

Снегопад и штормовой ветер нарушили транспортное сообщение в Нижнем Новгороде

ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

Пеплопад начался на Камчатке из-за вулкана Безымянный

Новости регионов: в Приморье суд аннулировал сделку чиновников о приобретении внедорожника

Пьяная чиновница устроила разборки с водителем такси в Таганроге

Водитель попавшего в ДТП в Приморье автобуса не учел скоростной режим

Вулкан Безымянный засыпает Камчатку пеплом. Жителям ближайших населенных пунктов рекомендовали закрыть окна, а также по возможности не выходить на улицу и пользоваться респираторами. Специалисты в данный момент наблюдают за одним из самых активных вулканов на планете. По данным ученых, его активность нарастает. Безымянный уже выбросил столб пепла на 11 километров в высоту.

Хрустальные сады появились в Якутии. Кадрами поделились жители Алдана. Ледяные цветы образовались на реке благодаря уникальному стечению метеоусловий. Обычно такое явление возникает при большой разнице температуры воздуха и воды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика