"Актуальный репортаж": депутаты пересядут на российские автомобили с 2024 года

Депутаты пересядут на отечественные машины в 2024 году. Такое решение единогласно приняли в Госдуме. Отмечается, что парламентский гараж начнут постепенно обновлять отечественными марками.

В своих избирательных округах депутатам могут выделять "Москвичи", "Лады" и "Аурусы". Ранее о таких вариантах говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По какой формуле рассчитают бюджет на служебную машину? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.