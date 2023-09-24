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24 сентября, 09:30

Политика

"Актуальный репортаж": депутаты пересядут на российские автомобили с 2024 года

"Актуальный репортаж": депутаты пересядут на российские автомобили с 2024 года

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Депутаты пересядут на отечественные машины в 2024 году. Такое решение единогласно приняли в Госдуме. Отмечается, что парламентский гараж начнут постепенно обновлять отечественными марками.

В своих избирательных округах депутатам могут выделять "Москвичи", "Лады" и "Аурусы". Ранее о таких вариантах говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По какой формуле рассчитают бюджет на служебную машину? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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