Порывистый ветер сорвал крыши с многоквартиных домов в Норильске. Кровли лишились несколько многоэтажек.

На кадрах, которое местные жители разместили в социальных сетях, можно увидеть, как по улице падают рекламные сооружения, а людей просто сбивает с ног. Предупреждение о метели и усилении ветра до 33 метров в секунду действует в городе уже четыре дня. Синоптики продлили его еще как минимум до конца недели.

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