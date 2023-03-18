Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Новости

Порывистый ветер сорвал крыши с многоквартиных домов в Норильске

Порывистый ветер сорвал крыши с многоквартиных домов в Норильске

В городах Крыма 18 марта высадят тысячи цветов

Микроавтобус вылетел на тротуар в Петербурге

Путин уверен, что ремонт Крымского моста будет завершен в срок

Новости часа: Набиуллина оценила риски для российских банков из-за ситуации в США и Европе

Новости часа: СК предъявил слесарю обвинения в попытке убийства коллег и поджоге офиса

Сильный ветер в Норильске сорвал крыши с нескольких жилых домов

Внедорожник протаранил стену автосалона в Петербурге

Взрыв газа произошел в жилом доме в Башкирии

Новости регионов: месячная норма снега выпала за неделю в Магадане

Порывистый ветер сорвал крыши с многоквартиных домов в Норильске. Кровли лишились несколько многоэтажек.

На кадрах, которое местные жители разместили в социальных сетях, можно увидеть, как по улице падают рекламные сооружения, а людей просто сбивает с ног. Предупреждение о метели и усилении ветра до 33 метров в секунду действует в городе уже четыре дня. Синоптики продлили его еще как минимум до конца недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика