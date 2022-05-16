Кинотеатр во Владивостоке изменил названия нескольких фильмов для нелегальных показов

Кинотеатр во Владивостоке изменил названия фильмов "Бэтмен" и "Соник-2 в кино" на "Летучая мышь" и "Синий ежик" во время нелегальных показов. Также в расписании значился мультфильм "Красная панда" – пиратская версия картины "Я краснею".

Таким образом кинотеатр обходил ограничения, связанные с уходом кинокомпаний из России. После того как афиши фильмов разошлись по соцсетям, эти ленты удалили из расписания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.