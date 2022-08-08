Тонны пиломатериалов оказались в море из-за аварии на сухогрузе в Приморье

Из-за аварии на сухогрузе тонны пиломатериалов оказались в море. Крупная авария случилась недалеко от поселка Преображение в Приморском крае. Предположительно, судно было перегружено. Пиломатериалы покрыли весь берег бухты. Видео появилось в соцсетях.

Причем местные жители уже начали собирать материалы. Как сообщили информагентства, само судно не опрокинулось – оно осталось на плаву. Обошлось без жертв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.