Новости регионов: опасность наводнения в Хабаровске и новые стихийные бедствия

Уровень Амура у Хабаровска поднялся до опасной отметки. Река может затопить сотни домов, говорят в МЧС. Из-за разлива реки Бурея спасатели уже доставляли вертолетами продукты в села.

Количество и масштабы стихийных бедствий будут только увеличиваться. Об этом рассказал глава МЧС Евгений Зиничев. Поэтому стоит подумать о переселении людей из зон подтоплений.

В крупных городах сейчас тоже страшно. Смог окутал весь Мирный. Жителям рекомендуют носить защитные маски и по возможности не выходить из дома. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.