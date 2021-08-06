На Москву надвигается гроза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На столицу надвигается гроза. Также прогнозируются кратковременные дожди.

"Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, температура воздуха – 19–21 градус", – говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

По словам специалистов, во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с непогодой горожан призвали быть более внимательными.

Пятница в Москве станет самым дождливым днем на этой неделе. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он также отметил, что с 6 по 8 августа в городе выпадет около 20% месячной нормы осадков.