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04 апреля, 23:00

Новости

"Актуальный репортаж": цена за квадратный метр в элитном секторе Сочи превысила 1,4 млн

"Актуальный репортаж": цена за квадратный метр в элитном секторе Сочи превысила 1,4 млн

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Элитные квартиры в Сочи оказались дороже, чем в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае. Аналитики подсчитали, что за миллион долларов в российском городе-курорте можно купить только 29 квадратных метров. Меньше только в Гонконге и Монако.

Несмотря на очень высокие цены, в этом году Сочи останется основным местом спроса. Хватит ли недвижимости на всех желающих? И что с ценами в Москве?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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