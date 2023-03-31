Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по ценам на элитное жилье

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сочи расположился на третьей позиции городов мира с самыми высокими ценами на элитное жилье, обогнав Нью-Йорк, Лондон и Дубай. Об этом информирует РБК со ссылкой на исследование NF Group.

Список составили с учетом данных из отчета о благосостоянии The Wealth Report 2023. В рамках рейтинга подсчитываются квадратные метры нового элитного жилья на популярных рынках мира за миллион долларов. Так, за 2022 год первую позицию в перечне заняло Монако, следом за ним расположился Гонконг. Сочи попал в тройку лидеров с 29 "квадратами". При этом в Нью-Йорке можно приобрести на три квадратных метра больше.

По прогнозу NF Group, в этом году Сочи сохранит свою популярность у покупателей элитного жилья в РФ. В прошлом году в городе продали порядка 70 таких квартир. Это на 42% ниже рекордного показателя 2021-го.

На данный момент стоимость "квадрата" в Сочи оценивается в 2,4 миллиона рублей. В свою очередь, партнер NF Group Ольга Широкова отметила, что в связи с ограничениями на передвижения для россиян и иными факторами в Сочи есть предпосылки для роста спроса. Однако, заявила она, слишком большие цены на элитную недвижимость будут сдерживать интерес. Из-за этого произошел переток спроса в Дубай и Турцию, поделилась эксперт.

Вместе с этим российская столица расположилась в рейтинге только на 12-м месте. В Москве на миллион долларов можно купить 46 "квадратов". При этом наблюдается значительная разница в цене между разными столичными районами.

Больше всего цены на элитную недвижимость увеличились в Дубае. Там произошел рост на 44,2%. Город расположился на 18-м месте списка. Там можно приобрести за миллион долларов 105 "квадратов".

Накануне стало известно, что долги россиян по ипотечному кредитованию впервые превысили 14 триллионов рублей. В Центробанке поделились аналитикой, согласно которой в феврале долг возрос на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей. При этом количество предоставленной ипотеки в феврале увеличилось в 1,5 раза – до 114,6 тысячи ссуд.

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