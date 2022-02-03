В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено по всему Краснодарскому краю. Сугробы выше человеческого роста наблюдаются и в Сочи. В городе все замело.

По словам синоптиков, скоро снег на курорте сменится дождем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.