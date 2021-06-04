На участке Сокольнической линии были временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке Сокольнической линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На центральном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – говорилось в сообщении.

По данным пресс-службы Дептранса, движение на линии вводится в график.

1 июня поезда следовали с увеличенными интервалами на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Позднее движение ввели в график.

