На участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы движения поездов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Поезда следуют с увеличенными интервалами на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы движения поездов в сторону станции "Селигерская" для проверки поезда", – говорится в сообщении.

Позднее в Дептрансе уточнили, что движение вводится в график.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов № 120, 661, 830 и 325, курсирующие в районе станции метро "Мичуринский проспект", временно изменили в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.