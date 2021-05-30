Более 26 тыс пассажиров воспользовались транспортом с Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 26 тысяч человек воспользовались речным транспортом с причалов Северного речного вокзала в Москве в нынешнем сезоне, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что летняя речная навигация была открыта месяц назад. Северный речной вокзал стал явным местом притяжения горожан.

Как заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, до реконструкции территория вокзала была в запущенном состоянии, однако ее удалось передать в собственность города.

"За короткий срок нам удалось полностью отреставрировать здание вокзала, обновить набережную, причалы и парк. Теперь отсюда ежедневно отправляются и прибывают более 24 судов с маршрутами по многим городам России", – подчеркнул специалист.

В начале мая стало известно, что до 2022 года будет завершена реставрация и Южного речного вокзала. В порядок приведут не только здание, но и причал. Рядом появятся зоны отдыха и велодорожки.