Более 26 тыс пассажиров воспользовались транспортом с Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 26 тысяч человек воспользовались речным транспортом с причалов Северного речного вокзала в Москве в нынешнем сезоне, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
В ведомстве напомнили, что летняя речная навигация была открыта месяц назад. Северный речной вокзал стал явным местом притяжения горожан.
Как заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, до реконструкции территория вокзала была в запущенном состоянии, однако ее удалось передать в собственность города.
"За короткий срок нам удалось полностью отреставрировать здание вокзала, обновить набережную, причалы и парк. Теперь отсюда ежедневно отправляются и прибывают более 24 судов с маршрутами по многим городам России", – подчеркнул специалист.
В начале мая стало известно, что до 2022 года будет завершена реставрация и Южного речного вокзала. В порядок приведут не только здание, но и причал. Рядом появятся зоны отдыха и велодорожки.
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