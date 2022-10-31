Трое мужчин устроили стрельбу у подъезда в Химках

В подмосковных Химках трое нетрезвых мужчин решили пострелять прямо у входа в подъезд многоэтажки. ЧП произошло на проспекте Мельникова.

Как выяснилось позже, один из мужчин снимает квартиру в этом доме. А двое других приехали к нему в гости. Марки и номера их машин также известны. На месте стрельбы нашли 9-миллиметровые гильзы, предположительно, от травматического пистолета.

По словам очевидцев, выстрелы также слышали из окон многоэтажки. Жители вызвали полицию. На месте происшествия сотрудники приняли заявление жильцов и уехали. Что было дальше – неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.