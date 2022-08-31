Водитель на Lexus зажал руку сотрудника ДПС стеклом и протащил его по дороге в Москве

В Москве водитель Lexus прокатил сотрудника ДПС, зажав его руку стеклом автомобиля. Инцидент произошел в районе площади ДНР.

Иномарку с фальшивыми номерами остановил сотрудник дорожного патруля. Водитель отказался предъявлять документы. Затем, защемив руку полицейского, начал уезжать. Однако далеко лихач не уехал.

Ему прострелили колесо, после чего задержали. На нарушителя составили шесть протоколов. Помимо водителя, в автомобиле ехали три пассажира, в том числе двое гостей из Грозного. У одного из них изъяли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.

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